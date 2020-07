Ist die Mund-Nasen-Maske ein von oben diktiertes Folterinstrument, mit dem das Volk ohne Not geknechtet wird? Oder doch eher ein kaum störendes, effektives Mittel, um andere und sich selbst vor dem Coronavirus zu schützen und eine größere Katastrophe zu verhindern? Ist es nur in Gebäuden sinnvoll, sie zu tragen, oder etwa auch in vollgestopften Fußgängerzonen? Welche Wirkung hat es, wenn sich Menschen, die Staaten regieren oder repräsentieren, stets ohne Maske zeigen? - Bei all den Diskussionen wird eine entscheidende Frage vernachlässigt: Welche Maske ist die richtige für mich? Eine Antwort fand Herzogin Camilla beim Besuch der wiedereröffneten Nationalgalerie am Trafalgar Square: Sie zeigte sich - auch nach Kritik an der Königsfamilie, dass der Coronaschutz vernachlässigt wurde - mit einer perfekt sitzenden Mund-Nasen-Bedeckung in attraktivem Pfauenmuster aus einer Kollektion von Liberty London, entworfen von der Designerin Fiona Care und hervorragend abgestimmt mit ihrem Tunika-Kleid in Marineblau. Das Auge schützt schließlich mit.rst