Aufgrund der steigenden Koten in Pflegeheimen muss knapp jeder dritte Pflegeheimbewohner Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen. 32 Prozent der Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen könnten die Zuzahlungen nicht aus eigener Kraft finanzieren, so der Gesundheitsreport der AOK Rheinland/Hamburg.

Danach wird im Schnitt eine Zuzahlung von 722 Euro pro Monat allein für die Pflege fällig, darin seien etwa Unterkunft und Verpflegung noch nicht eingerechnet.

Der Eigenanteil, den Pflegeheimbewohner bezahlen müssen, hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht. Ein Grund dafür ist, dass die Pflegeversicherung nur einen festen, vom Pflegegrad abhängigen, Betrag übernimmt, der jedoch Kostensteigerungen durch Lohnerhöhungen nicht auffängt.