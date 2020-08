Die Zeichen stehen auf Entspannung. Der Konjunkturindikator stieg über seine entscheidende Wachstumsschwelle, die Stimmungsindikatoren für die Industrie hellen sich auf, und der Einkaufsmanagerindex auch. Nicht zuletzt weist das Konsumbarometer eine wachsende Anschaffungsneigung aus, sodass die Zeit gekommen scheint, nach coronabedingten Entbehrungen und allgemeinem Niedergang nun auch wieder stärker ans Teilen zu denken. In Berlin wurde wohl aus diesem Grund ein Büro des Bundes und der Länder eröffnet, das die Rückgabe von Objekten aus der Kolonialzeit vereinfachen soll. Eine sogenannte Anlaufstelle, an der man das Anlaufen üben kann, um ordentlich auf Geschwindigkeit zu kommen, bevor man den Gang durch die Behörden und Institutionen wagt, die dann endgültig darüber entscheiden, welche der einst geraubten Schätze und Heiligtümer die Antragsteller aus fernen Ländern zu Gesicht bekommen - in gebührendem Abstand natürlich. Entscheidend ist bei allem, dass ein hiesiges Heiligtum nicht zu Schaden kommt: der eigene Vorteil. uka