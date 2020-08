Neu kaufen statt nachfüllen, besitzen statt borgen, ersetzen statt reparieren: Mit dieser bequemen Einstellung produziert jeder Deutsche den Müll. Wer bewusst einkauft, muss sich nicht mal einschränken, um die Menge merklich zu reduzieren.

Fünf Tipps für Verbraucher von Michael Angrick vom Umweltbundesamt.

1. Einkaufszettel schreiben

Was brauche ich wirklich? Das sollte man sich vor jedem Einkauf fragen. Spontangeschichten führen dazu, dass man kauft, was nicht nötig gewesen wäre. Für den Müll.

2. Mehrweg-Flaschen kaufen

Klar, das Pfand auf Einweg-Flaschen und Getränkedosen ist gut für die Umwelt. Aber es vermindert die Menge an Müll nicht. Der Müll kommt nur sortierter - vorsortiert von Verbrauchern - dahin, wohin er soll. Was sauber im Pfandautomaten landet, kann weiterverarbeitet werden. Aber es ist eben trotzdem noch Müll. Eine Mehrweg-Flasche wird bis zu 50 Mal wiederverwendet.

3. Nachfüllen statt neu kaufen

Flüssigseife gibt es in praktischen Plastikspendern. Grundsätzlich ist es okay, sie zu kaufen. Wichtig ist nur, dass man sie nicht wegschmeißt, wenn sie leer sind, sondern einfach nachfüllt. Nachfüllseife ist in Plastikschläuche verpackt. Aber die sind doch auch Müll, oder? Richtig. Aber die Verpackung ist dünner, hat insgesamt weniger Volumen und zum Beispiel nicht die Düse oben.

4. Familienpackung spart Müll

Je größer die Verpackung, umso weniger Müll bleibt relativ zum Inhalt übrig. Aber Achtung: Die muss man dann auch bis zum bitteren Ende aufbrauchen. Sonst gibt es nachher ein doppeltes Problem. Es bleibt mehr Verpackungsmüll übrig als bei einer kleineren Größe. Und man muss sogar noch die Reste des Produkts entsorgen.

5. Einkaufsbeutel statt Plastiktüte nutzen

Obst und Gemüse wird meist in Plastiktüten verpackt. Besser ist es, einen Einkaufsbeutel in der Hand- oder Jackentasche zu haben. So kommen Verbraucher auch bei Spontaneinkäufen ohne Extra-Tüte aus. nd