Ein wenig Duden-kritisch wurde sich gestern an dieser Stelle geäußert. Heute soll hervorgehoben werden, welche Stabilität das gedruckte Wörterbuch zu vermitteln in der Lage ist. Anders als seit Jahrzehnten geunkt wird, ist es laut Verlag nach wie vor ein »Umsatzgarant« - 650 000-fach wurde die 27. Auflage von 2017 verkauft, und man erhofft sich nun ähnliche Zahlen für die Neuauflage. Vielleicht wollten die Menschen gerade in Krisenzeiten »so einen Anker haben«, sagte Redaktionsleiterin Kathrin Kunkel-Razum der dpa. Tatsächlich gibt der gedruckte Duden natürlich auch da Auskunft, wo das Internet versagt. Geht die Wohnung verloren, findet man im Duden ein Tiny House. Arbeitslos geworfen? Nicht verzagen, der Duden empfiehlt den Ein-Euro-Job (und nicht den Eineurojob). Sie können Fake News nicht von Tatsachen unterscheiden? Ganz einfach, das eine steht unter »f«, das andere unter »t«! Sie sind nicht sicher, ob es Sars-CoV-2 wirklich gibt? Im Duden ist ein Intensivbett für Sie! Und selbst wenn Sie es nicht mehr zu »Horst’s Kiosk« schaffen, haben Sie jederzeit Gesprächsstoff.rst