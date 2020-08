Kunststoffabfälle in einer Deponie

Im Atlantik befinden sich einer neuen Studie zufolge Millionen Tonnen Mikroplastik. Allein in den oberen Wasserschichten der ersten 200 Meter seien es näherungsweise 12 bis 21 Millionen Tonnen des Abfalls. Das ergaben Messungen von Forschern des National Oceanography Centre (NOC) in Großbritannien, die im Fachblatt »Nature Communications« veröffentlicht wurde. Die NOC-Forscher hatten an insgesamt zwölf Orten Proben aus drei unterschiedlichen Tiefen innerhalb der ersten 200 Meter unterhalb der Wasseroberfläche genommen. Sie fanden bis zu 7000 Mikroplastik-Partikel mit einer Größe von mindestens 0,0032 Zentimeter pro Kubikmeter Meerwasser. Die Messungen wurden für die drei häufigsten Plastiksorten hochgerechnet. dpa/nd