Probleme mit dem Strandstuhl ohne Strand

Von Christof Meueler

Der Sommer enthüllt es gnadenlos: Wie man sich legt, so sitzt man. Aber man möchte doch im Liegestuhl liegen und nicht sitzen! Was für eine Enttäuschung: größer, als die über zu wenig gutes Wetter. Der klassische Strandstuhl (Foto) sieht so aus, als könnte man in ihm ausgezeichnet ruhen. Versucht man’s, merkt man frustriert, dass dies weder ein Liegen noch ein Sitzen ist, sondern ein tendenziell verkrampftes Verharren im Stoff. Der ist für Erwachsene oben wie unten zu kurz, man kann weder den Kopf anschmiegen noch die Beine hochnehmen. Blöd beult man den Stoff mit dem eigenen Gewicht aus und fühlt sich dabei eher als Knäuel denn als Mensch. Und wenn man Pech hat, dann klappt der Klappstuhl von selbst zusammen, weil er hinten nicht richtig eingerastet ist. Oh, oh, oh.

Aus diesem Grund steht diese Sorte Stuhl auch nicht am Strand, sondern in der Regel vor Cafés und Bars - als billige Andeutung, als symbolisches Zeichen von Urlaub und Muße. Ein reiner Platzhalter, nicht benutzbar, nur anschaubar. Der Stuhl steht nur rum, reinlegen ist nicht so gut.

Am Strand hingegen gibt es bettverwandte Liegen, am besten sind die mit zusätzlich justierbarem Sonnendach oder Sonnenschirm. In Italien werden damit die Strände vollgestellt, man kann sie tageweise oder wochenweise mieten. Je näher am Meer, desto mehr muss bezahlt werden. Das wirkt spießig, garantiert aber Komfort. Denn der Körper merkt alles. Die Ästhetik ist hier nicht entscheidend. Merke: Je hässlicher der Liegestuhl, desto besser. Der schwere, fast unbewegliche Liegestuhl, der oft im Garten der Eltern oder Großeltern auf einen wartet, ist der bessere Ruheplatz. Er legt einen nicht rein, wenn man sich reinlegt.