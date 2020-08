Viele Geflüchtete haben inzwischen Jobs gefunden - die Coronakrise dürfte allerdings zum Problem werden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin. Fünf Jahre nach der zeitweise starken Zunahme der Geflüchtetenzahlen geht ein Großteil der damals nach Deutschland gelangten Menschen einer geregelten Beschäftigung nach. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den größten Herkunftsländern stieg von 84.500 im September 2015 auf 362.652 im Dezember 2019, wie aus einer von den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben) zitierten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht.

Die Zahlen beziehen sich auf Geflüchtete aus den acht Ländern Eritrea, Nigeria, Somalia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan und Syrien. »Mit der Integration Geflüchteter auf dem Arbeitsmarkt sind wir bisher zufrieden«, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit den Funke-Blättern. Allerdings würden in der Corona-Krise viele dieser Menschen wieder arbeitslos. Dabei kämen zwei Faktoren »ungünstig zusammen«, nämlich mangelnde formale Qualifikation und unzureichende Sprachkenntnisse.

Am Montag jährt sich zum fünften Mal der Schlüsselsatz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Flüchtlingskrise. Sie sagte in ihrer damaligen Sommer-Pressekonferenz: »Wir schaffen das.« Ihre diesjährige Sommer-Pressekonferenz hält die Kanzlerin an diesem Freitag ab. AFP/nd