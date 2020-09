Mont Aigoual. Alexei Luzenko hat die 6. Etappe der Tour de France gewonnen. Die 191 Kilometer von Le Teil bis hinauf auf den Mont Aigoual hatte der 27-jährige kasachische Meister am Donnerstag zunächst in einer achtköpfigen Spitzengruppe verbracht, die sich direkt nach dem Start gebildet hatte. Erstmals in diesem Jahr war einer Fluchtgruppe vom Favoritenfeld ein Vorsprung von teils mehr als sechs Minuten gewährt worden. Das reichte Luzenko, der sich am steilen und engen Schlussanstieg entscheidend von seinen sieben Kollegen absetzen konnte. Im Ziel lag er 55 Sekunden vor dem Spanier Jesus Herrada.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg verzichteten wie schon zwei Tage zuvor auch bei der zweiten Bergankunft darauf, einander anzugreifen. Bis zu den Etappen in den Pyrenäen am Wochenende ging es nur darum, keine Zeit zu verlieren. Und so hatte auch der Vorjahresvierte Emanuel Buchmann aus Ravensburg diesmal keine Probleme, mit seinen ärgsten Kontrahenten mitzuhalten. Das Gelbe Trikot verteidigte der Brite Adam Yates, der tags zuvor von einer 20-Sekunden-Zeitstrafe für den bis dahin Gesamtführenden Julian Alaphilippe profitiert hatte. Der Franzose hatte zu nah am Ziel verbotenerweise noch Verpflegung angenommen.ok