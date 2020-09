Foto: Egidio Santes

Seixal. Angesichts der Corona-Folgen wollen Portugals Kommunisten den Protest nicht Demagogen überlassen. Das zeigte die PCP an diesem Wochenende mit der 44. Ausgabe der Festa do Avante! in Seixal bei Lissabon. Mit den Behörden war ein Konzept zum Infektionsschutz vereinbart worden. Nur eine begrenzte Besucherzahl durfte auf das riesige Festgelände. Im Vorfeld hatte es, vor allem von rechts, heftige Debatten und Forderungen nach einem Verbot des größten jährlichen Events in Portugal gegeben. Bei weitem nicht für alle reichten die 2000 Sitzplätze bei der Abschlusskundgebung am Sonntag Nachmittag. Es sei nicht gelungen, der PCP den Mund zu verbieten, betonte in seiner Rede ihr Vorsitzender Jerónimo de Sousa. »Wir sind hier, um unser Eintreten für demokratische Rechte und Freiheiten zu bekräftigen, in den Betrieben und auf der Straße.« Die PCP verteidige das öffentliche Gesundheitssystem gegen neoliberale Politik. Zu Gesundheit gehörten auch alle Lebensbedingungen der Menschen. In Verhandlungen mit der sozialdemokratischen Minderheitsregierung drängt die PCP auf Anhebung der gesetzlichen Lohnuntergrenze auf 850 Euro. pst