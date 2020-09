Geld sparen leicht gemacht. Eine kleine Sammlung an Dingen, die man einfach mal nicht kaufen sollte: Einen Deko-Kamin für 79,99 Euro. Eine Tapete in Steinoptik, 39,99 Euro. Eine Laterne, um die eine Art Fischernetz gewickelt ist: 29,99 Euro. Ein Teelichthalter im 4-er-Set mit roten Herzen aus Holz, die mit einer Kordel befestigt sind: 19,99 Euro, ein Holzschild mit Spruch in schnörkeliger Schrift: 16,99 Euro. Grüne Dekoperlen aus Plastik für 16 Euro. Ein Buch, das der Zeitschrift »Landlust« ähnelt und wirkt wie eine Mischung aus Werbebroschüre für Inneneinrichtung und die Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern: 15,99 Euro. Ein Countryfield-Behältnis mit unklarem Anwendungszweck für 19,99 Euro. Fünf Bilderrahmen mit Sprüchen (»Love with all your heart«) und Bildern (Stoffbären und Stoffherzen) zusammengerechnet für 29,94 Euro. Ein Bilderrahmen mit Bild »Liebe ist...«: 9,99. Eine Vase mit Kunstblumen, zweimal: 9,98 Euro. Ein Deko-»Landei« aus Holz: 5,99 Euro. Macht zusammen 294,83 Euro, die nicht ausgegeben wurden. Und das war erst das erste Zimmer. jot