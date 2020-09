Humor gegen die Coronakrise Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Die Ersten werden die Letzten sein« - dieser auf das Matthäus-Evangelium zurückgehende Spruch, der eigentlich den Unterprivilegierten Hoffnung machen soll, hat in Corona-Zeiten eine gegenteilige Bedeutung bekommen, zumindest für das Hotel- und Gaststättengewerbe. »Unsere Betriebe waren die ersten, die unter den Folgen der Coronavirus-Ausbreitung gelitten haben, und werden in all ihren Betriebsformen die letzten sein, die wieder öffnen dürfen«, sagt Guido Zöllick, Präsident des Branchenverbandes Dehoga. Dabei geht es hier um 2,4 Millionen Beschäftigten und 222 000 Betriebe.

Der Dehoga möchte dem Eindruck entgegenwirken, dass sich die wirtschaftliche Lage wieder normalisiert habe. Vor allem in Ferienorten und Tagesausflugszielen ist ja bisweilen kein Platz zu finden. Ein trügerisches Bild: Wegen Abstandsgeboten und Kapazitätsbegrenzungen sei man »von Normalumsätzen noch meilenweit entfernt«, sagt Zöllick. Und in Städten sei die Lage angesichts kaum stattfindender Messen, Kongresse, Tagungen sowie Kultur- und Sportveranstaltungen insgesamt eine andere. »Die Situation der Stadt- und Tagungshotellerie sowie der Eventcaterer ist fatal.«

Um dies zu verdeutlichen - quasi als Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Regierung -, wartet der Verband mit beeindruckenden Zahlen auf: 17,6 Milliarden Euro Umsatzverlust allein für die Monate März bis Juni; von März bis August coronabedingte Einbußen um 55,8 Prozent. Wie eine am Dienstag vorgestellte Mitgliederbefragung des Verbandes ergab, betrug noch im Juli und August, vielerorts die Top-Monate des Jahres, das Minus in den »öffentlichen Wohnzimmern der Republik« über 40 Prozent, und das lange nach dem eigentlichen Lockdown.

In vielen Wirtschaftsbranchen ist längst wieder Normalität eingekehrt. Das gilt nicht für das Gaststättengewerbe. Bedenkt man zudem, dass es auch hier in einigen Betrieben wieder recht gut läuft, wird klar, wie schlecht es um viele andere stehen muss. Viele kleine Kneipen haben noch gar nicht geöffnet, da sie die Abstandsregeln nicht umsetzen können. Generell dicht sind nach wie vor Diskotheken und Clubs: »Die Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand und befürchten ein massives Disco- und Clubsterben«, so Zöllick.

Der Dehoga, der die Gesamtbranche im Blick hat, fordert vor allem eine bessere staatliche Förderung, was für die meist finanzschwachen Kleinbetriebe bitternötig ist. Bei den bis zum Jahresende verlängerten Überbrückungshilfen sollten die Kriterien gelockert werden, um den Kreis der Antragsberechtigten und den Umfang der Zuschüsse zu erhöhen. Auch eine zügigere Auszahlung mahnt die Lobbyorganisation an. Nicht zu vergessen eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung samt Ausweitung auf Getränke, zumindest die nichtalkoholischen.

Dem Bundesverband deutscher Discotheken und Tanzbetriebe (BDT) reicht das nicht - er fordert eine Eröffnungsperspektive und zwar noch vor Verfügbarkeit eines Impfstoffes. Dass diese von Vertretern der Politik nach wie vor verneint wird, stößt auf »absolutes Unverständnis«. »Clubs und Discotheken können sehr wohl Schutz- und Hygienemaßnahmen verantwortungsvoll umsetzen und werden heutzutage professioneller betrieben, als sich das mancher Politiker vorstellt«, schimpft Verbandspräsident Hans-Bernd Pikkemaat.

Grund der Verärgerung sind Aussagen von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die Tanzwilligen »können ja zuhause mit ihrer Partnerin tanzen«. Namenslisten wie in der Gastronomie funktionierten dort nicht, denn darauf würden »Donald Duck, Mickey Maus oder Superman« stehen. Auch die Randale in Stuttgart und Frankfurt am Main oder Wochenendgroßpartys in Berliner Parks haben dem Anliegen der Clubszene geschadet. Die Befürchtung: Eine Wiedereröffnung hätte womöglich Folgen wie die Apres-Ski-Partys im österreichischen Ferienort Ischgl, die im Frühjahr zur Virusausbreitung in Europa beitrugen.

BDT-Chef Pikkemaat weist indes zu Recht darauf hin, dass Clubs und Discotheken seit Jahren Gästelisten führten, personalisierte Lounges vermieteten und jugendliche Gäste samt Aufsichtsperson nur mit Namensangabe unter Vorlage des Personalausweises und »Muttizettel« in den Betrieb ließen. Auch seien wirksame Belüftungen längst Pflicht, und die Gäste kämen meist aus der Region.

Einige Clubs versuchen es mit einem kleinen Biergarten in Freien, Ausstellungen oder privaten Kleinstpartys in separaten Räumen. Eine zukunftsfähige Lösung ist dies nicht. Die Hilfen vom Staat haben viele längst aufgebraucht. Klagen gegen die Betriebsschließung hatten bislang keinen Erfolg. Angesichts der deutlichen steigenden Zahl an Neuinfektionen wird sich an der Lage wohl erst mal nichts ändern.

Nichtsdestotrotz ist am Mittwoch eine Großdemonstration der Branche unter dem Motto »Alarmstufe Rot« in Berlin geplant. Zumindest hofft man, zu den Letzten zu gehören, die in den Aufholmodus umschalten können. Nicht einmal das scheint sicher.