Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen Foto: Marcel Kusch/dpa

Mindestens seit dem Jahr 2012 haben sich Polizisten, die dem Polizeipräsidium Essen angehören, gegenseitig Nazi-Bildchen in Chats geschickt. Hitler-Bilder, Hakenkreuze, volksverhetzende Bilder, die sich gegen Geflüchtete richten. Das ist das Ergebnis, nachdem Polizisten das Telefon eines Kollegen durchsuchten, gegen den wegen Geheimnisverrats - er soll Dienstgeheimnisse an Journalisten weitergegeben haben - ermittelt wurde.



Am Mittwochmorgen folgte dann der große Schlag: 34 Dienststellen und Privatwohnungen von insgesamt 29 Polizisten wurden durchsucht. Sie alle sollen Teil der neonazistischen Chats gewesen sein. Alle Polizisten wurden vom Dienst suspendiert. Sie dürfen keine Uniformen mehr tragen, mussten ihre Waffen und Dienstausweise abgeben. Gegen einen Teil laufen strafrechtliche Ermittlungsverfahren, verwaltungsrechtlich will die Landespolizei sie aus dem Dienst entfernen.

Passive Mitglieder der Chat-Gruppen könnten glimpflicher davonkommen. Nach den Durchsuchungen vom Mittwoch ist davon auszugehen, dass der Kreis der Beschuldigten größer wird. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) gab sich bei einer Pressekonferenz erschüttert. Das seien, »besonders schlechte Nachrichten«. So etwas habe er sich nicht vorstellen können. Außerdem sei dies zu viel, um von »Einzelfällen« zu sprechen. Aber zu wenig um von einem »strukturellen Problem« zu reden. Beim »weit überwiegenden Teil der 50.000 Beschäftigten handelt es sich um anständige Menschen und Demokraten«. Zur Lösung des Problems hat Reul den stellvertretenden Chef des NRW-Verfassungsschutz Uwe Reichel-Offermann zum Sonderbeauftragten ernannt. Er soll ein Lagebild zu rechten Strukturen in der Polizei erstellen und ein Präventionskonzept erarbeiten.

Geschockt gab sich auch Essens Polizeipräsident Frank Richter. Kennengelernt haben sich die Polizisten in der Wache in Mülheim an der Ruhr, die zu seinem Präsidium gehört. Heute sind sie verteilt, bis in das SEK der Essener Polizei und das Landeskriminalamt. Für Essener und Mülheimer Linke kommt die Aufdeckung des Netzwerks nicht so überraschend. Zu viele Vorfälle hat es in der Vergangenheit gegeben. Rassistische Gewalttaten wurden der Polizei mehrfach vorgeworfen. Mitarbeiter des Autonomen Zentrums Mülheim wurden im vergangenen Jahr von Polizisten verprügelt und mit rechten Sprüchen belegt. In Essen-Steele posierte ein Polizist mit rechten Hooligans für ein Gruppenfoto.

Niema Movassat, Linker Bundestagsabgeordneter mit Bürger*innenbüro in Essen, spricht von einer »beängstigenden Entwicklung« in der Essener Polizei. Polizisten hätten »wieder mal« über Jahre »rechtsextreme Inhalte austauschen« können, »ohne, dass es den Vorgesetzten auffiel«. Movassat fragt: »Wie viele Hakenkreuze und Hitlerbildchen müssen noch in Chatgruppen der Polizei versendet werden, ehe die CDU und auch Reul einsehen, dass wir ein strukturelles Problem in der Polizei haben?« Außerdem fordert er die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im NRW-Landtag.