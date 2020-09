von Oliver Langheim, »Kürbisolli«, aus Fürstenwalde

Zutaten:

3 Frühlingszwiebeln

1 Karpfenfilet ca. 300 Gramm

3 Möhren

8 Spritzer Zitrone

3 große Gewürzgurken

1 Tl Salz

1 Tl Pfeffer

1 Knoblauchzehe

1 Tl Zucker

50 g Creme Fraiche

50 g Saure Sahne

Meerrettich

(Meerrettich)Senf

Geleepulver

100 ml Bier

Eigelb

Dill

Treberbrot/Brot

Zubereitung Sülze:

Karpfenhaut entfernen und das Filet in kleine Würfel schneiden. Das ganze dann mit Zitrone gut durchmischen und abgedeckt für etwa eine Stunde zum Durchziehen in den Kühlschrank.

Möhren ebenfalls fein würfeln und in Salzwasser ca. acht Minuten blanchieren und in eine Schüssel geben. Gewürzgurken und Frühlingszwiebeln fein Würfeln und alles mit dem Karpfen, der feingehackten Knoblauchzehe und (Meerrettich)Senf gut durchmengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Geleepulver nach Gebrauchsanweisung anmischen und mit in die Schüssel geben. Alles gut durchmengen, in ein Glas füllen und für zwölf Stunden in den Kühlschrank stellen.

Meerrettich-Dip:

50 Gramm Creme Fraiche und 50 Gramm Saure Sahne in eine Schüssel vermischen, dann ca. drei Teelöffel Meerrettich dazugeben, abschmecken.

Bierschaum:

100 Milliliter Bier und ein Eigelb in eine Metallschüssel geben und gut durchmengen. Die Flüssigkeit wird dann über Wasserdampf aufgeschlagen bis ein schöner Bierschaum entstanden ist.

Anrichten:

Brot rösten und mit dem Meerrettich-Dip bestreichen. Darauf kommt eine ca. ein Zentimeter dicke Scheibe Karpfensülze. Ein Esslöffel Bierschaum darüber und mit frischen Dillspitzen garnieren.