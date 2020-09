Foto: dpa/Eduardo Parra

Ganz Spanien, Teile von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Irland, Kroatien, den Niederlanden, Portugal, Österreich, Rumänien, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Großbritannien und der Schweiz: Die auch in Teilen Europas wieder rasant ansteigenden Covid-19-Infektionszahlen haben die Bundesregierung dazu veranlasst, erneut Corona-Risikogebiete auszuweisen. Damit einher geht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die betroffenen Gebiete. Für Reisende, die sich dort aufgehalten haben (eine bloße Durchreise fällt nicht darunter), hat dies bei ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik Folgen. So müssen sie sich nach ihrer Einreise in der Regel für 14 Tage in Quarantäne begeben, es sei denn, sie können einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Überwacht wird die Quarantäne von den zuständigen Gesundheitsämtern.

Doch nicht nur im europäischen Ausland verschärft sich die Situation zusehends, auch in Deutschland selbst werden in verschiedenen Städten und Regionen die coronabedingten Einschränkungen wieder hochgefahren. In München etwa traten am Donnerstag strenge Auflagen für das öffentliche Leben in Kraft, in Teilen der Innenstadt besteht eine Maskenpflicht, es gelten strengere Regeln für private Feiern und Alkoholkonsum. Ebenso kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erneute Einschränkungen für die Bundeshauptstadt an. »Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen«, so Müller im ZDF. Eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum schloss Müller aber zunächst aus.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch im westfälischen Hamm, mutmaßlich verursacht durch eine Großhochzeit, will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ebenfalls die Regeln für Privatfeiern in öffentlichen Räumen verschärfen. Solche Festivitäten sollen künftig zwei Wochen vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Auch eine Gästeliste und ein Ansprechpartner für Behörden müssten angegeben werden, so Laumann im WDR.

Angesichts dieser Entwicklungen rief die EU-Kommission die Mitgliedstaaten zu entschiedenem Handeln gegen die erneute Ausbreitung der Corona-Pandemie auf. »Dies könnte unsere letzte Chance sein, um eine Wiederholung des letzten Frühjahrs zu verhindern«, erklärte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Mit Agenturen