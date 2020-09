Grönland. Man denkt an Kälte und Weite, und süße Robbenbabys kuscheln sich in dieses Kopfkissenpanorama. Dann kommt die Meldung, dass Grönlands schmelzende Gletscher die Robben verstören. Und vor allem: die Meere verdünnen. Und gerade, als man noch denken will, dass es doch ganz egal ist, ob im Meer nun mehr Meersalz oder weniger Meersalz schwimmt, da kommt, halt, noch rechtzeitig die Erinnerung, dass das Auswirkungen auf die Meeresströmungen hat; und beim Nachlesen, tatsächlich, findet man, dass nicht nur der Nordatlantikstrom gen Süden schwächelt, sondern zu allem Überfluss der Golfstrom vom Süden schlappmacht und dass am Ende nicht nur sengende Hitze in unseren Breiten herrschen wird, sondern auch Eiseskälte. Just beim Gedanken an die passende Garderobe platzt die nächste Meldung herein über das Meersalz. Das enthält nämlich immer mehr Plastikteilchen - zum Gutteil von unserer Kleidung! Schlecht: Die müssen also vom Meersalzgehalt auch noch abgezogen werden. Gut - für das Gewissen: Da bleibt den Robbenbabys wenigstens etwas zum Hineinkuscheln. uka