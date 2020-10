Das seit 2015 geltende Pflegeunterstützungsgeld wird nur wenig in Anspruch genommen. 2019 sind bei den Pflegekassen nur 9000 Anträge eingegangen. In den Jahren davor waren es noch weniger. Die Bundesregierung war von rund 20 000 Anträgen ausgegangen. Die Lohnersatzleistung kann von Beschäftigten in Anspruch genommen werden, die sich kurzfristig um einen Pflegefall in der Familie kümmern müssen. Die Leistung sei vielen aber nicht bekannt.