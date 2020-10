Vom Lernen heißt es, es sei die Grundvoraussetzung, um sich den herrschenden Umständen anzupassen. Lernen, so heißt es, ist unabdingbar, um sich selbst und sein Verhältnis zu anderen reflektieren zu können. Wer gelernt hat, stets in allem den eigenen Vorteil zu erkennen, Probleme als dornige Chancen wahrzunehmen, der wird es in der FDP weit bringen. Wem das Leben allerdings öfter mal ungerecht erscheint, hat Grund genug, andere, ob schuldig oder nicht, herzhaft zu verfluchen. Beleidigungen sind ein nützliches Ventil, um herrschende Ungleichheit in der Gesellschaft zu manifestieren oder aufzuzeigen, sagt eine Wissenschaftlerin, die jahrelang unseren Drang, andere zu beschimpfen, erforscht hat. Und so ergeht es auch fünf Papageien in einem Wildpark in Lincolnshire/Großbritannien. Billy, Eric, Tyson, Jade und Elsie bepöbeln die Besucher*innen in einer Tour, sie sollen sich verpissen. Ein einziger Papagei reichte aus, um die anderen anzustacheln, mitzumachen. Im Zoo finden das alle lustig, dabei ist es nur der verzweifelte Hilfeschrei der Entrechteten nach Freiheit. I feel you, guys. cod