Die Mund-Nase-Bedeckung, kurz Maske, ist gewiss etwas lästig, aber was will man machen? Entweder sieht man ein, dass sie dazu beiträgt, das Coronavirus aufzuhalten. Oder man pfeift auf so etwas wie gesunden Menschenverstand. Nun kann man die Maskenmuffel beschimpfen, was nicht jedem gefällt - am wenigsten den Maskenmuffeln - , oder man geht mit gutem Beispiel voran. Psychologisch ist das weitaus wirkungsvoller. Die Polizei propagiert deshalb immer wieder vorbildliche Beispiele für verantwortungsvolles Verhalten. »Maskierte Täter überfallen Tankstelle«; »Maskierte Täter rauben Handtasche«; »Maskierte Räuber greifen Gäste mit Reizgas an«; »Maskierte überfallen Großmutter an der Wohnungstür«; »Maskierte überfallen Baumarkt«; »Maskierter Mann mit Waffe fordert Geld«; »Maskierte sprengen Geldautomaten«; »Maskierter demoliert Blitzer«; »Maskierte Täter stürmen Frisiersalon«. Und so weiter. Wobei letzterer Fall verständlich ist: Erinnern Sie sich, wie begehrt nach dem Lockdown Friseurtermine waren? Womöglich wollten die »Täter« einfach nur für den nächsten Notfall vorsorgen. wh