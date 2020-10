Der Grünling (Tricholoma equestre) hat noch mal Glück gehabt. Er wurde zum Pilz des Jahres gewählt (ein - Achtung, Kaulauer - Glückspilz), bevor ein übermächtiger Konkurrent auftauchte. Denn hätte die Wahl ein paar Wochen später stattgefunden, dann wäre ohne jeden Zweifel der Heizpilz (Boletus calefacientis) ganz vorn gelandet. Er ist es, der uns in der kalten Jahreszeit begleiten wird und wie aus der Versenkung wieder auftauchte, um uns die Corona-Einschränkungen angenehmer erscheinen zu lassen. Vor Kurzem noch als brutaler Klimakiller verpönt, jetzt sogar staatlich gefördert - so schnell können sich Karrieren wenden. Auch der Grünpilz hat schon einmal bessere Tage gesehen: Bis zur Jahrtausendwende, entnimmt man einschlägigen Wissensdatenbanken, galt er als schmackhafter Speisepilz, inzwischen aber haftet ihm der Ruch des Giftpilzes an. Ist der Grünling nun auf ewig unten durch und hat nichts als die Urkunde »Pilz des Jahres 2021«? Das muss nicht sein. Hoffnung auf eine zweite mykologische Chance ist angebracht, siehe Boletus calefacientis. Es muss nur die richtige Krise kommen. wh