In einem Zimmer sitzt in jeder Ecke eine Katze, jeder Katze gegenüber sitzen auch drei Katzen, auf dem Schwanz jeder Katze sitzt ebenso eine Katze. Wie viele Katzen sind im Zimmer?

Ein Ball fällt zu Boden und springt bis auf 2/3 seiner Fallhöhe, fällt dann wieder zu Boden und springt nun 5/8 seiner ersten Sprunghöhe. Von welcher Höhe fiel er zu Boden, wenn er das zweite Mal 45 Zentimeter weniger hoch sprang als das erste Mal?

Leo und Nina, 2. Klasse, wohnen in einer großen Stadt und zählen Fußgänger, die an ihrem Haus vorbeikommen. Leo steht an der Haustür und zählt, Nina geht vor dieser Tür den Bürgersteig auf und ab und zählt. Wer hat in der gleichen Zeit mehr Passanten gezählt? mim