Die Zahl der Menschen in Deutschland, die auf ein Spenderorgan warten, ist in den letzten zwei Jahren leicht zurückgegangen. Standen am 1. Juli 2018 noch 9720 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan, so waren es zwei Jahr später nur noch 9029 Menschen, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Hamburg mitteilte. Laut Forsa-Umfrage Ende 2019 stehen 84 Prozent der Deutschen der Organspende eher positiv gegenüber. Allerdings besitzen nach wie vor nur 40 Prozent einen Organspendeausweis.