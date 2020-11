Einfach mal aufhören, wenn es in eine blöde Richtung geht. Dem schlechten Geld nicht noch gutes hinterherwerfen. Undsoweiter. Es wird als Tugend gepriesen, eben auch mal loslassen zu können. Ist aber blöd, wenn diese Ratschläge immer nur anderen gelten. Zum Beispiel jenen, die Stimmzettel auszählen. Wenn es nur um ja, nein oder ungültig geht, hält sich der Aufwand in Grenzen. Aber diese besonders ausgefeilten Kommunalwahlen in einigen Bundesländern, wo besonders engagierte Wähler nicht nur schnöde eine Partei ankreuzen, sondern mit dutzenden Einzelstimmen die Reihenfolge innerhalb der Listen ändern und dann auch noch ein paar Stimmen für die Kandidatin der anderen Partei geben können … Zum Glück ist die Leidenschaft der meisten Wähler dann doch nicht so ausgeprägt. Und die besonders emsigen verzählen sich auch gerne mal. Haben sie zu viele Stimmen vergeben, ist es für den Auszähler übrigens ein sehr leichtes Spiel. Wahlzettel ungültig, weil klarer Wählerwille nicht erkennbar. Vielleicht wäre das System etwas für die USA. Trump-Anhänger wollen doch immer so viel wie möglich. nic