Die neue Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums ist am 15. Oktober 2020 in Kraft getreten. Danach sollen ab sofort Antigen-Schnelltests zum weiteren Ausbau der Testkapazität beitragen und insbesondere in Pflegeheime und Krankenhäusern bei Personal, Patienten und Besuchern eingesetzt werden, um den Coronavirus schneller zu erkennen.

Die Solenal GmbH, Spezialist für rein ökologische alkoholfreie Desinfektionslösungen und europäischer Vertriebspartner des Herstellers RapiGEN Inc., bietet einen Antigen-Schnelltest, der in etwa fünf Minuten das Ergebnis anzeigt. Die Treffergenauigkeit liegt bei 99,7 Prozent.

Bisher wurde eine Infektion mit Sars-CoV-2 überwiegend mit PCR-Tests nachgewiesen. Mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) lässt sich feststellen, ob in der Probe Erbgutschnipsel des Virus Sars-CoV-2 enthalten sind. Getestet wird mit einem Wattestäbchen, indem ein Abstrich aus dem tiefen Mund-, Nasen- oder Rachenraum genommen wird. Die Probe wird ins Labor geschickt und auf das Ergebnis warten getestete Personen mehrere Tage.

Antigentests haben den Vorteil: Das Ergebnis liegt nach wenigen Minuten vor. Anders als die PCR-Tests weisen sie nicht das Erbgut des Virus nach, sondern Proteine, also Eiweiße von der Oberfläche des Virus - sofern diese sich in ausreichender Konzentration in der Probe befinden. Der COVID-19 Ag-Schnelltest senkt die Infektionsgefahr bei Risikogruppen und verhindert, dass sich größere Infektionsketten bilden können, weil regelmäßig Abstriche vorgenommen werden können.

In Deutschland muss der Käufer bestätigen, dass er den einstufigen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest von Solenal für gewerbliche und medizinische Zwecke nutzt. Ebenso muss er gewährleisten, dass die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bzw. durch einen Betriebsarzt durchgeführt wird und für die Anerkennung notwendig ist.

Der Covid-19 Ag Schnelltest von Solenal ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Nummer 00081846 registriert. Das Produkt ist CE gekennzeichnet. Solernal/nd