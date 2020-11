Durch das AfD-Grundeinkommen bliebe mehr Zeit für die urdeutschesten Hobbys – allerdings nur, wenn man auch Staatsbürger ist. Foto: Unsplash/markus spiske

Es ist ein Streitthema, bei dem es die AfD bisher vermied, klare Konzepte vorzulegen: die Sozialpolitik. Das Grundsatzprogramm liefert kaum nennenswerte Antworten, im Bundestag und den Landesparlamenten widerspricht sich das Abstimmungs- und Antragsverhalten bei Themen wie Rente oder Hartz IV, je nachdem, ob Vertreter des marktradikalen oder des national-sozialen Flügels dominieren.

Da überrascht es, dass prominente Vertreter beider Lager auf dem geplanten Bundesparteitag Ende November im nordrhein-westfälischen Kalkar einen gemeinsamen Antrag zur Forderung nach einem Grundeinkommen einbringen. Unterstützt wird das Papier von den beiden eigentlich zerstrittenen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla, entwickelt hat es der Brandenburger René Springer, Sprecher für Arbeit und Soziales in der Bundestagsfraktion.

Kern des Konzeptes bildet ein sogenanntes Staatsbürgergeld, dass jeder dauerhaft in der Bundesrepublik lebende deutsche Staatsbürger in Höhe von 500 Euro monatlich ohne Bedarfsprüfung erhalten soll. Wer genug verdient, soll statt einer Auszahlung des Geldes am Jahresende weniger Einkommenssteuer zahlen. Diese bildet auch die zweite wichtige Säule des Konzeptes. Der Vorschlag sieht eine radikale Vereinfachung vor: Künftig soll es demnach nur noch zwei Steuersätze geben. Bis zu einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro wären dies 25 Prozent, auf Einkünfte über diesem Betrag würden 50 Prozent fällig. Im Gegenzug für das Grundeinkommen würden verschiedene soziale Leistungen wegfallen, darunter das Kinder- und Elterngeld, Bafög, Hartz IV sowie Sozialhilfe. Mögliche staatliche Unterstützungen bei Pflegebedürftigkeit und für Kosten der Unterkunft sollen dagegen erhalten bleiben.

»Die Finanzierung des Staatsbürgergeldes à la AfD gleicht einer Milchmädchenrechnung«, kritisiert der Armutsforscher Chistoph Butterwegge gegenüber »nd«. Würden Einkünfte zwischen 24.000 Euro und 250.000 Euro im Jahr nur noch mit 25 Prozent besteuert, entginge dem Staat ein großer Teil der Einkommensteuer, warnt der Sozialwissenschaftler. Butterwegge bezeichnet eine Einkommensteuer mit einheitlichem Steuersatz als »ungerecht«, da sie alle Einkommen bis zu einem Betrag von Viertelmillion Euro im Jahr gleichbehandelt und nicht mit steigenden Einkünften mitwächst.

Auf Ablehnung stößt das Modell auch beim unabhängigen Netzwerk Grundeinkommen. »Wir streiten für ein Grundeinkommen, das heißt, für eine bedingungslose Absicherung, die die Existenz und Teilhabe sichert. 500 Euro tun dies definitiv nicht. Diese Höhe bedeutet Arbeitszwang durch die Hintertür oder wiederum Bitten und Betteln um weitere bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen«, so Sprecher Ronald Blaschke.

Besondern kritisch sieht er, dass das Konzept bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließt. »Nicht umsonst nennen die AfD-Autoren ihr Konzept ›Staatsbürgergeld‹«, so Blaschke. Tatsächlich soll das angedachte Grundeinkommen nach AfD-Vorstellungen nur für deutsche Staatsbürger gelten. Migranten, die dagegen nur über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verfügen, sollen das Staatsbürgergeld erst beantragen dürfen, nachdem sie zehn Jahre lang steuerpflichtige Einkünfte erzielt haben. »Das AfD-Konzept des ›Staatsbürgergeldes‹ ist schlicht verfassungswidrig und würde vor dem Europäischen Gerichtshof genauso alt aussehen wie Verkehrsminister Andreas Scheuer«, sagt auch Sozialforscher Butterwegge.

Zur gleichen Einschätzung kommt Klaus Dörre, Wirtschaftssoziologe an der Universität Jena. »In der Praxis würde das bedeuten, dass beispielsweise bei einer Belegschaft von Daimler Chrysler, die zu einem hohen Anteil aus migrantischen Arbeitskräften besteht, von denen viele nicht einmal die Staatsbürgerschaft besitzen, die einen ein Grundeinkommen beziehen könnten und die anderen nicht.«

Blaschke und das Netzwerk Grundeinkommen sprechen sich dagegen für ein Grundeinkommen für alle Menschen aus. Die Initiative beteiligt sich deshalb aktuell an der europäischen Bürgerinitiative Grundeinkommen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle in der EU Lebenden fordert. »Angesichts des sogenannten Staatsbürgergeldes müssten sich die etablierten Parteien fragen, warum sie jahrelang die Entwicklung und Umsetzung eines Grundeinkommens, das seinen Namen verdient, blockiert haben. Nun werden sie hoffentlich endlich wach«, wünscht sich Blaschke.

Kampf um die soziale Frage

Gegenüber »nd« warnt Dörre, dass das AfD-Konzept in Teilen der Bevölkerung dennoch auf Zuspruch treffen könnte. »Im national-sozialen Flügel der AfD und der extremen Rechten insgesamt gibt es eine Debatte mit Bezug zur Corona-Pandemie und deren soziale Folgen. Der Grundansatz ist – ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg und während der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 – Menschen zu adressieren, die durch das Rost fallen.« Die AfD ziele mit dem Vorschlag auf kleine Selbstständige, Unternehmer, Menschen im Kulturbetrieb und Handwerker, »die tatsächlich Schwierigkeiten in der Pandemie haben und sich durch so ein Konzept ein gewisses Maß an Sicherheit versprechen können.« Dörre warnt: »Der national-soziale Flügel der AfD versucht, der Linken die soziale Frage wegzunehmen.«

Ob dieses Szenario droht und sich die AfD-Spitze mit ihrem Vorschlag durchsetzt, wird sich am letzten Novemberwochenende in Kalkar zeigen.