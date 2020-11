Der Landwirt Norbert Kaup (li.) übergibt am Mittwoch 11.11.2020 auf dem Gelände der Firma Danish Crown Teterower Fleisch GmbH in Teterow Landkreis Rostock an den Geschäftsführer des Fleischunternehmens Kay Rohloff (re.) ein Positionspapier in dem u.a. gefordert wird die Erlöse innerhalb der Wertschöpfungskette gerechter zu verteilen.

Foto: imago images/BildFunkMV