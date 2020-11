Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens nimmt auf einem Platz von den Anwohnern Abstriche für Corona-Tests in Neu-Delhi. Foto: picture alliance/Manish Swarup

+++ Mehr als neun Millionen Corona-Fälle in Indien +++

Indien hat am Freitag die Marke von neun Millionen Corona-Fällen überschritten. Das südasiatische Land verzeichnete 45.882 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, wie die Zeitung »Indian Express« meldete. Die Zahl der Corona-Infektionen lag damit bei 9.004.365, während die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 auf 132.162 stieg. Indien ist nach den USA das zweite Land der Welt, das mehr als neun Millionen Corona-Fälle verzeichnet.

Indien hatte jedoch in den vergangenen Wochen einen stetigen Rückgang der Neuinfektionen verzeichnen können. Dennoch steigen die Fälle in der Hauptstadt Neu-Delhi und in anderen Hotspots des Landes. Am Donnerstag vervierfachte die Regierung in der Hauptstadt das Bußgeld für Masken-Verweigerer. Wer in der Öffentlichkeit keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, muss 2.000 indische Rupien (knapp 23 Euro) Strafe zahlen - eine beträchtliche Summe in einem Land, wo der durchschnittliche Tagesverdienst bei etwa 4 Euro liegt.

Nach dem Ende des hinduistischen Lichterfestes Diwali befürchten Indiens Behörden einen erneuten Anstieg der Corona-Ansteckungen in den kommenden Wochen. Zur Vorbereitung des religiösen Festivals Mitte November hatten sich Tausende Menschen auf Märkten und in Einkaufszentren gedrängt, um Geschenke einzukaufen.

+++ Schäuble lässt nach Störungen im Bundestag rechtliche Konsequenzen prüfen ++++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erwägt nach den Störungen durch Besucher am Rande der Debatte über das Infektionsschutzgesetz juristische Schritte gegen die Beteiligten. Er habe die Verwaltung gebeten, »alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, gegen die Täter und diejenigen vorzugehen, die ihnen Zugang zu den Liegenschaften des Bundestages verschafft haben«, heißt es in einem Schreiben Schäubles an alle Abgeordneten. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Während der Bundestagsdebatte waren am Mittwoch auf den Fluren des Reichstagsgebäudes Abgeordnete von Besuchern bedrängt, belästigt, gefilmt und beleidigt worden. Dies passierte unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Aus einem Sicherheitsbericht der Bundestagspolizei geht hervor, dass die insgesamt vier Besucher von den drei AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn, Petr Bystron und Hansjörg Müller eingeladen worden waren.

Schäuble wertete das Geschehen als »ernste Vorfälle« und schrieb: »Sie haben unter Kolleginnen und Kollegen sowie bei Mitarbeitern vielfältige Befürchtungen und Ängste ausgelöst und können eine Atmosphäre schaffen, die einer freien und offenen Diskussion entgegensteht. Das dürfen wir im Deutschen Bundestag nicht zulassen.«

An diesem Freitag wird sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit den Vorfällen befassen. Sie wurde von CDU/CSU und SPD beantragt.

+++ Bundeswehr in zwei Drittel aller deutschen Gesundheitsämter tätig +++

Die Eindämmung des Coronavirus - und der erneute Herbst-Anstieg

In zwei Drittel aller deutschen Gesundheitsämter ist die Bundeswehr derzeit im Corona-Einsatz. »Schwerpunkte sind im Augenblick die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen«, sagte Oberstleutnant Eric Gusenburger, Sprecher der Bundeswehr Sachsen, der Deutschen Presse-Agentur. Allein in Sachsen unterstützten 500 Soldatinnen und Soldaten die Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Pflegeheime. Hauptaufgaben sind die Kontaktnachverfolgung und Hilfe bei der Pflege. Zudem sind Teams unterwegs, um Abstriche zu nehmen. In fünf Krankenhäusern im Landkreis Görlitz leistet ein Sanitätsregiment Amtshilfe in fünf Krankenhäusern und ist mit Kranken- und Intensivpflegern sowie medizinischen Rettungssanitätern vor Ort. Schwerpunkte sind in Sachsen die Landkreise Bautzen und Görlitz.

Bundesweit helfen den Angaben zufolge rund 7700 Soldatinnen und Soldaten bei der Bekämpfung der Pandemie. Allerdings seien die Zahlen wie die Schwerpunkte der Einsätze dynamisch, weil sich Entwicklungen schnell ändern könnten, so Gusenburger.

+++ Mehr als 23.600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet +++

Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat einen neuen Rekordstand erreicht: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter 23.648 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das waren mehr als tausend Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg den Angaben zufolge um 260 auf insgesamt 13.630.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des RKI 879.564 Infektionen registriert. Die Zahl der Genesenen lag bei etwa 579.100. Agenturen/nd