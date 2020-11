Wann haben Sie zuletzt Ihre Finger über die Rippen des Heizkörpers gleiten lassen? Machen Sie das mal wieder. Denn Dinge berühren ist mit deutlich geringerem Risiko verbunden, als das Gleiche bei fremden Menschen zu tun. Nein, es geht nicht um Übergriffigkeiten, sondern wie so selten in diesem Jahr um das Virus. Im Fernsehen werden schon die absonderlichsten aufblasbaren Konstruktionen präsentiert, bei denen man kuscheln kann, allerdings eben mit einer dicken Lage Folie zwischen den Körpern. Selbst basteln mit Frischhaltefolie ist schwierig. Nicht zu unterschätzen ist auch die immanente Erstickungsgefahr. Kommen wir also wieder zur Heizung zurück. Sie ist - bei richtiger Einstellung - wohltemperiert und bietet die eine oder andere haptische Sensation. Wenn wir hier schon in die Ratgeber-Literatur abdriften: Eine Reinigung mit einem feuchten Tuch ist anzuraten, damit die Kuschelhändchen nicht schmutzig werden. Aber Händewaschen ist ja sowieso eine der vornehmsten Bürgerpflichten. Küssen sollten Sie den Heizkörper allerdings nicht. Da zählt auch Corona nicht als Ausrede.nic