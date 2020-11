Das Unternehmen Universum, Teil der StepStone Gruppe, hat 47 000 Absolvierende nach ihren Gehaltvorstellungen für den ersten Job gefragt. Wie realistisch sind diese?

Die Jobplattform StepStone hat die Antworten mit den aktuellen Einstiegsgehältern verglichen. Danach verdienen Absolvierende in Deutschland bei ihrem ersten Job durchschnittlich 42 500 Euro - damit liegt das Einstiegsgehalt etwas unter den Erwartungen von 44 700 Euro.

Deutliche Unterschiede zeigen sich bei Männern und Frauen: Studentinnen erwarten rund 9200 Euro weniger als ihre männlichen Kommilitonen. »Die reale Lohnlücke zwischen Frauen und Männern entsteht bei vielen schon mit den Gehaltsvorstellungen bei der Bewerbung für den ersten Job - und diese bleibt häufig dauerhaft bestehen«, sagt Tina Smetana, Country Manager Germany bei Universum. Männer steigen zwar tatsächlich mit rund 5600 Euro mehr als Frauen in den ersten Job ein - ihre Gehaltserwartungen liegen jedoch 5000 Euro über der tatsächlichen Vergütung.

»Berufseinsteiger wissen häufig einfach nicht, welche Gehälter in den unterschiedlichen Branchen und Berufsgruppen üblich sind. Mehr Transparenz, auch seitens der Arbeitgeber, würde diese Lücke gleich zu Beginn verkleinern«, sagt André Schaefer, Gehaltsexperte bei StepStone.

Die meisten Absolvierenden schätzen ihr Gehalt relativ realistisch ein - abhängig auch vom Studienfach. Studierende der Psychologie verdienen beim Berufsstart mit 41 000 Euro im Jahr rund 3300 Euro mehr als gedacht. Auch Studierende der Naturwissenschaften können sich beim Einstiegsgehalt von 46 600 Euro über etwa 2700 Euro mehr freuen als erwartet.

Die Erwartung dämpfen müssen hingegen Absolvierende der Wirtschaftswissenschaften. Sie können mit rund 40 700 Euro zum Karrierestart rechnen, erhoffen sich aber etwa 11 Prozent mehr. Dasselbe gilt für diejenigen, die Wirtschaftsingenieurwesen studiert haben. Sie gehören mit rund 46 800 Euro zu den Top-Verdienern und spekulieren aber auf ein noch höheres Gehalt von 52 000 Euro.

Je größer das Unternehmen - desto höher das Gehalt. Mit Einstieg von rund 47 700 Euro zahlen Unternehmen mit mehr als 10 000 Mitarbeitern am meisten. In Unternehmen mit bis zu 5000 Mitarbeitenden können Job-Starter bis zu 5400 Euro mehr verdienen als in kleineren Unternehmen. Die Absolvierenden vermuten einen noch größeren Unterschied, nämlich 8700 Euro. StepStone/nd

Weitere Infos unter www.stepstone.de/ wissen/absolventen-gehalt-wunsch-realitaet/