Der Mangel an Klopapier vom Frühjahr steckt der Bevölkerung dieses Landes noch tief in den Knochen. Der erste Blick im Supermarkt geht zwanghaft zum Papierrollenregal, und erst, wenn dort nichts auf einen Notstand hindeutet, lässt sich unbeschwert auch ans Essenkaufen denken. Zwei Möglichkeiten gibt es, einem Mangel entgegenzuwirken: erhöhte Nachfuhr des zu knappen Guts oder das Senken des Bedarfs. Großpackungen erschweren dabei adäquates Reagieren auf die Schwankungen des Marktes, viel besser ließen sich im konkreten Fall mit Einzelrollenverkauf die Löcher stopfen. Bei Patienten funktioniert es ja auch! Wie jetzt zu lesen war, wurden wegen zunehmend überfüllter Intensivstationen die ersten Covid-Patienten über Bundesländergrenzen hinweg »verteilt«. Ihr späteres Zusammensetzen ist ein Problem, das wahrscheinlich vertagt wurde. Ähnlich wie beim Klopapier. Aber es gibt auch frohe Nachrichten: So wird inzwischen mehr als genug Schutzkleidung für Pfleger produziert. Dank einer klugen Personalplanung blieb der Bedarf auf unverändertem Niveau. uka