Sie könnten unter uns leben, lieben, leiden. Sie könnten unsere Zeitgenossen sein: die schöne Helena, der sich nach ihr verzehrende Paris, der mutige Achilles, der kluge Odysseus, der weise Priamos und all die anderen Helden und einfachen Menschen, die vor rund 3000 Jahren in den Strudel der Geschichte gerieten. Eine unvergessene und unvergessliche Geschichte, die von einem Krieg um die sagenhafte Stadt Troia berichtet, von Homer nach einer über Generationen weitergegebenen mündlichen Überlieferung in der »Illias« zum ersten Weltbestseller ge- und verdichtet. Alles nur Saga, Legende? Oder steckt mehr als ein Körnchen Wahrheit darin? Troja ist real. Doch auch der Krieg um diese - nach aktueller Lehrmeinung einst im Nordwesten der heutigen Türkei gelegene - antike Stadt, für die Althistoriker die Schreibweise »Troia« verwenden? Überbordend die Rezeption des mythischen Stoffs, in Literatur, Malerei, Bildhauerei, auf der Bühne und im Film, auf Keramik, an Möbeln und als Schmuck. Das British Museum besitzt einige der spektakulärsten Darstellungen des zehnjährigen Krieges um Troja. Der hier angezeigte, reich illustrierte Bildband, in dem Heinrich Schliemann nicht fehlt, offeriert darüber hinaus Objekte aus anderen Museen und Privatsammlungen.

Alexandra Villing/J. Lesley Fitton/Victoria Donnellan/ Andrew Shapland (Hg.): Troia. Mythos und Wirklichkeit. WBG/Philipp von Zabern, 312 S., geb., 40 €.