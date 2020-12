Kurz vor dem Urlaub hatten die Eheleute eine Alarmanlage in ihrem Haus installieren lassen. Am Urlaubsort erreichte sie die SMS eines Nachbarn, die Anlage gebe ein Warnsignal. Sofort rief der Ehemann bei der Polizei am Wohnort an. Die Beamten schlugen vor, das Grundstück zu kontrollieren. Dem Hausbesitzer war es recht.

Die Polizisten fanden aber weder Einbruchspuren, noch einen anderen Grund für den Alarm. Vier Wochen später erhielt das Ehepaar Post vom Bundesland: Kostenbescheid über 171 Euro für den Polizeieinsatz.

Dagegen wehrte sich der Hausbesitzer: Warum der Alarm »losging«, habe auch die Installationsfirma nicht klären können. Er habe die Polizei informiert, aber nicht aufgefordert, zu seinem Haus zu fahren.

Die Klage scheiterte beim Verwaltungsgericht Koblenz (Az. 3 K 1063/19). Führe der Fehlalarm einer Einbruch- oder Brandmeldeanlage zu einem Polizeieinsatz, müsse der Besitzer des Anwesens die Gebühren dafür tragen, so das Gericht. Schließlich werde der Polizeieinsatz vor allem im Interesse desjenigen durchgeführt, der eine Alarmanlage installiert habe. Man könne in diesem Fall davon ausgehen, dass der Mieter mit seinem Anruf die Polizei um Schutz bitten wollte. OnlineUrteile.de