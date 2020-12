Also wieder Bücher. Oder eine Luftpumpe fürs Fahrrad. Oder eine Toilettensitzerhöhung. Wer jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk hat und nicht im Internet bestellen kann oder will, dem steht nur noch ein etwas eingeschränktes Sortiment zur Verfügung. Wie wäre es denn mit etwas Tierfutter? Denn die Chance ist diesmal recht hoch, dass man bei der ganzen Auspackerei nicht dabei sein und dann auch nicht in die sonst immer so sehr leuchtenden Kinder- und Erwachsenenaugen blicken kann. Und schuld ist ja sowieso die Merkel. Andere Erwachsene reagieren leider etwas reserviert, wenn man auf ihre Schilderungen der Nöte bei der Besorgung adäquater Christgaben entgegnet, dass man sich auch über Geld freuen würde. Das könnte man beispielsweise in Wohnimmobilienaktien stecken. Experten empfehlen das dringend, denn diese Branche kommt bisher blendend durch die Krise. Und so ein Aktieninhaber hält es wie der Tierfutterverschenker zu Weihnachten. Man ist ja eh nicht dabei, wenn die Leute verdrängt oder Häuser geräumt werden. Insofern: Besinnliche Adventstage! nic