Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Sie sind eine, wenn nicht DIE tragende Säule der Pflege in Deutschland - aber finden und fanden bei den politischen Entscheidungsträgern dennoch kaum Beachtung: Menschen, die sich um Angehörige kümmern, sie tagein tagaus versorgen. Wenn dieser Tage - völlig zurecht - von den Gefahren der Pandemie und den corona- und systembedingten Belastungen für das Pflegepersonal in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen die Rede ist, dann gilt das ebenso für alle, die Angehörige zu Hause betreuen.

Laut Bundesverband »wir pflegen« sind es rund fünf Millionen Angehörige, die sich um mehr als 2,6 Millionen pflegebedürftige Menschen kümmern. Diese Leistung sollte Anerkennung finden, statt wie bisher einfach weitestgehend stillschweigend für selbstverständlich genommen zu werden.

Auch diese pflegenden Privatpersonen sind systemrelevant, auch sie haben - wie so viele andere im sozialen Bereich - in dieser Krise weitaus mehr Unterstützung verdient. Wenn es der Politik tatsächlich ernst sein sollte mit ihrem Impfcredo »die Schwächsten und Gefährdetsten zuerst«, dann dürfen angesichts ihrer äußerst verantwortungsvollen Tätigkeit die pflegenden Angehörigen in der Impfpriorisierung nicht vergessen werden.