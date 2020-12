Für diese Rubrik können uns Denkspielerinnen und -spieler ihre Aufgabenvorschläge schicken (E-Mail- bzw. Postadresse auf dieser Seite unten links). Für jede veröffentlichte Einsendung erhalten Einsenderin oder Einsender als Dankeschön ein Buchgeschenk. Von Bernhard Arnold aus Bremen kommt das heutige Problem:

Ein nicht übermäßig spendabler, dafür aber witziger Großonkel avisiert seinem Großneffen Janic zum neuen Jahr per Brief ein Geldgeschenk: »Über dessen Höhe kannst Du selbst entscheiden«, heißt es darin, »und zwar mit dem Zahlenrätsel GELD · AN = JANIC. Bei dieser Multiplikationsaufgabe steht jeder Buchstabe für eine Ziffer zwischen 1 und 9; gleiche Buchstaben stehen für gleiche Ziffern, verschiedene Buchstaben für verschiedene Ziffern. Wenn Du die Aufgabe richtig löst, steht dort statt GELD die Summe, die ich Dir überweise (in Eurocent). Schick mir also die komplette Lösung sowie Deine IBAN-Nummer. Im Voraus schon alles Gute zum neuen Jahr - Dein Großonkel.« nd