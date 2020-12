Die Benachteiligung von nicht in das Bild der blutsverwandten Vatermutterkind-omaopa-Familien passenden menschlichen Verbindungen bei den weihnachtlichen Ausnahmeregelungen für Treffen mit haushaltsfremden Personen ist in dieser Zeitung schon dargelegt worden. Was aber offenbar noch niemandem aufgefallen ist: Auch stinknormale Cis-Hetero-Familien haben ein Problem, und zwar nicht nur zum Fest, sondern den ganzen Lockdown über.

Kein Mensch in Bund und Ländern scheint auf dem Schirm zu haben, dass es auch in Deutschland Leute gibt, die über 14-jährige Kinder haben, die in Ausbildung oder Studium an anderen Orten leben. Bei uns hat das zur Folge, dass wir genau seit dem ersten Tag des Lockdowns illegal zusammenleben. Denn an diesem 16. Dezember kamen die Großen nach Hause. Sie leben in verschiedenen Haushalten mit je einem/einer Mitbewohner*in. Damit trafen bei uns also Leute aus drei Haushalten zusammen, und zwar nicht nur zum Kaffeetrinken. Also verletzen wir gleich zwei der mindestens bis zum 10. Januar geltenden Vorschriften. Theoretisch hätten wir eine*n der beiden verdonnern müssen, allein in seinem/ihrem Kabuff zu bleiben, und das wochenlang. Denn die Mitwohnenden sind auch daheim. Dies, obwohl er bzw. sie schon zuvor monatelang überwiegend im stillen Kämmerlein gebüffelt hat.

Nun sind wir also schon eine Woche lang zu fünft und werden es auch bleiben. So wie jedes Jahr. Denn meine Brüder und Eltern haben noch nie das Bedürfnis gehabt, dass wir ausgerechnet zu Weihnachten unbedingt alle zusammenkommen. Man trifft sich schließlich auch so, wenn die Umstände es zulassen. Zum Fest kann man rechtzeitig Gaben losschicken, die man zu Hause unterm Baum auspackt.

Die wahrscheinlichsten Infektionsquellen existieren völlig unabhängig vom Familienkontext fort. Schließlich gibt es viele Menschen - unter ihnen gerade Eltern erwachsener Kinder, denn die mit den kleinen gehen bei der Weihnachtsurlaubsplanung vor -, die auch zwischen den Feiertagen arbeiten müssen. Im Pendlerzug oder im Betrieb gibt es jede Menge Gelegenheiten, sich Corona oder ein anderes Virus einzufangen. Weitergetragen wird es gegebenenfalls an die Menschen, mit denen man die Wohnung teilt. Egal, ob sie vorher woanders waren oder nicht. Jana Frielinghaus