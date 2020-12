Das klassische, analoge Fernsehen sei auf dem absteigenden Ast, heißt es. Es werde von den Streamingdiensten gnadenlos verdrängt. Und überhaupt: Die Privaten sendeten nur noch Schrott, die Öffentlich-Rechtlichen seien langweilig und teuer. Das wollen die TV-Gewaltigen natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben wieder einmal keine Mühen gescheut, um für die Weihnachtsfeiertage ein erbauliches, besinnliches, anspruchsvolles, dem Bildungsauftrag gerecht werdendes Programm zu entwerfen. Hier die Höhepunkte auf einen Blick: Stirb langsam. Cop Out - geladen und gesichert. Ein perfekter Mord. Kill the Boss. Rambo. Kleine Monster. Die Mumie. Grimms Mördchen. Flucht in den Tod. Bad Boys - Harte Jungs. Tod bei Nacht. Stirb langsam 2. Wenn Frauen töten. Die ins Gras beißen. Rambo II. Glück auf, der Mörder kommt. Final Destination. Keiner kennt den Toten. Unter Wölfen. Heimkehr in den Tod. Rambo III. Mörderische Spiele. Die Mumie kehrt zurück. Verschwunden auf hoher See. Lock up - Überleben ist alles. Vergeltung. Bluthochzeit. Mord nach Takten. Friedhof der Kuscheltiere. wh