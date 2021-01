Chaos, Versagen, Skandal: Mit dem Impfen ging bisher aber auch wirklich alles schief: Erst stahl der Osten (China, Russland) dem Westen die Show, dann die abtrünnigen Briten der EU. Sachsen-Anhalt wiederum hatte überraschend in Deutschland die Nase vorn und vermieste den feierlichen Gemeinschaftsstart. Nur allzu kurz währte die deutsche Biontech-Erfolgsgeschichte. Denn nun ist der Stoff schon wieder aus. Oder zumindest nicht immer da. Als die Impfstoffe noch nicht zugelassen waren, hieß es: Warum kauft Deutschland schon so viel? Jetzt ist das Geschrei groß, dass nicht schon genug für alle verfügbar ist. Impfzentren ohne Impfstoff, kann es Schlimmeres geben? Außer vielleicht umgekehrt? Deutschland ist nun mal gern Weltmeister, das liegt »uns« im Blut. Okay, bei den Corona-Infektions- und -Todeszahlen sähe man sich lieber weiter hinten im internationalen Ranking. Umso schlimmer das mit dem Impfen. Schließlich geht auch der Export zurück. Und die Schmach von Sevilla sitzt noch tief. Bleibt nur das erlaubte Tempo auf deutschen Autobahnen. Bis auf Weiteres. rst