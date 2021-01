Haben Sie zu Corona nichts mehr zu sagen? Dann sprechen Sie doch einfach über ihr Lieblingsthema, so wie Burkard Dregger am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Einen langen Exkurs widmete er der großartigen Unterstützung, die die Bundeswehr bei der Pandemie leistet. Das hat in dem Parlament höchstens noch die AfD irgendwie erfreut, schließlich stammt ja ein nicht unerheblicher Teil der Parteimitglieder aus den Reihen der Streitkräfte. Wenigstens hat Dregger nicht gesungen. Nicht nur wegen des Infektionsschutzes, Singen ist schließlich ganz böse wegen der Aerosole. Ob er außer Weihnachtsliedern und dem Deutschlandlied noch etwas anderes drauf hat, ist auch unsicher. Vielleicht sollte ich auch in die Politik gehen, dann könnte ich das Plenum mit meinen Ansichten zu Berliner Biersorten oder Apfelkuchenrezepten malträtieren. Aber Moment, mit der Kolumnenschreiberei kann man ja auch wildfremden Menschen mit allem möglichen Quatsch, den meine Synapsen produzieren, die Zeit stehlen. Und das Ansteckungsrisiko liegt in der Textform nur auf der geistigen Ebene. nic