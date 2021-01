Washington. Eine sofortige Absetzung von US-Präsident Donald Trump durch sein eigenes Kabinett wird immer weniger wahrscheinlich. Vizepräsident Mike Pence, von dem die Demokraten nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols die Entmachtung des Präsidenten mittels eines Verfassungszusatzes verlangen, sandte am Montag Signale des Zusammenhalts mit Trump. Pence traf sich mit Trump im Weißen Haus und ließ danach mitteilen, dass er den 25. Verfassungszusatz zur vorzeitigen Absetzung des Präsidenten nicht anwenden wolle.

Kurz zuvor hatten die Demokraten einen Resolutionsentwurf in das Repräsentantenhaus eingebracht, durch den der Druck auf Pence erhöht werden soll. Demnach soll dem Vizepräsidenten eine Frist von 24 Stunden gesetzt werden, um der Forderung nachzukommen, Trump auf Grundlage des 25. Verfassungszusatzes für amtsunfähig zu erklären.

Den Resolutionsentwurf wollten die Demokraten am Dienstagabend (Ortszeit) im Repräsentantenhaus verabschieden lassen. Kommt Pence der Aufforderung nicht nach, solle das Repräsentantenhaus Anklage gegen Trump wegen »Anstiftung zum Aufruhr« erheben und damit ein Amtsenthebungsverfahren im Senat - der anderen Kongresskammer - auf den Weg bringen. Die Demokraten werfen Trump vor, seine Anhänger bei einer Kundgebung in Washington zu dem Sturm auf den Kongresssitz aufgestachelt zu haben. Die Abstimmung über das Impeachment könnte im Repräsentantenhaus diese Woche erfolgen.

Nach dem Angriff auf das US-Kapitol geht Twitter verstärkt gegen rechte Verschwörungsideologen der QAnon-Bewegung vor. Das US-Unternehmen löschte mehr als 70 000 Konten der Bewegung, die Trump unterstützt. Er ist derweil in den großen Online-Netzwerken weiter zum Schweigen verdammt.

Im Vorfeld von Joe Bidens Amtseinführung am 20. Januar wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Washington erhöht, da schon ab diesem Wochenende neue Demonstrationen und Ausschreitungen befürchtet werden. In einem internen Bericht warnte das FBI vor einer Störung der Vereidigung durch bewaffnete Trump-Anhänger. Laut dem Sender ABC News erhielt die Bundespolizei auch Informationen, wonach eine militante Gruppe plant, am 20. Januar in allen 50 Bundesstaaten Regierungseinrichtungen zu »stürmen«. AFP/nd Seite 10