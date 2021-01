Schier unerschöpflich ist die deutsche Sprache in ihrem Variantenreichtum, wenn man einmal von Behördenschreiben absieht. Vor allem ermöglicht sie es problemlos, Grausamkeiten in den Mantel einer perfiden Harmlosigkeit zu kleiden, und in dieser Fähigkeit scheint sich das Deutsche speziell hervorzutun. Vielfache Beweise gibt es für diese phänomenale Infamie. Beispielsweise: Anti-Abschiebe-Industrie. Sozialtourismus. Dönermorde. Freiwillige Ausreise. Überfremdung. Ausländerfrei. Samt und sonders Kampfbegriffe der Konservativen und Rechten, die über die Jahre von der Initiative Sprachkritische Aktion zum Unwort des Jahres gekürt wurden. Woran man schon sieht: Wenn es gegen vermeintlich Fremde geht, blüht im Deutschen die Kreativität. So auch im zurückliegenden Jahr. Rückführungspatenschaft heißt eins der beiden aktuellen Unwörter, mit dem die Unions-Fraktion im Bundestag Abschiebungen umschrieb. Nun, dieses Jahr ist Wahljahr, und wer eine Patenschaft für die Rückführung von CDU und CSU in die Opposition übernehmen möchte, hat dazu im September eine gute Gelegenheit. wh