Liebe Leserinnen und Leser,

der Kontostand zum publizistischen Ende der nd-Spendenaktion 2020/21 ist: 66 311,95 Euro! Das Spendenkonto bleibt wie üblich für Spätentschlossene noch ein paar Wochen geöffnet, um niemandem die Chance zu verbauen, sich noch zu beteiligen. Denn die 70 000er-Schwelle ist wieder in Reichweite, die nur 2015/16 und 2019/20 in der seit 2002 alle Jahre um die Weihnachtszeit laufenden nd-Soliaktion erreicht wurde. Das ist ganz sicher mit üblichem Nachlauf wieder drin. Die Projekte in Vietnam, dem Südlichen Afrika und Simbabwe, die von den Organisationen INKOTA, Solidaritätsdienst International und Weltfriedensdienst unterstützt werden, haben es verdient. »nd« dankt allen Spenderinnen und Spendern!

Wolfgang Hübner, Mitglied der Chefredaktion Martin Ling, Nord-Süd-Redakteur

Vietnam: Eine Gemeinde sagt danke!

In Tan Loi ist man von der nd-Soliaktion begeistert. Von Sarah Grieß, INKOTA

Mit großzügiger Unterstützung vieler nd-Leser*innen hat das Projekt der INKOTA-Partnerorganisation DWC bereits viel bewirkt: In der vietnamesischen Gemeinde Tan Loi wurden wichtige Transportwege ausgebessert, Bewässerungsbrunnen gebaut und Initiativen für eine ökologischere Landwirtschaft unterstützt.

»Wir sind sehr dankbar«, sagt Kleinbauer Luc Van Bao. Er denkt dabei nicht nur an die sichtbaren Verbesserungen in seinem Dorf. »Das Projekt hat uns auch geholfen, unser Potenzial zu erkennen. Wir haben so viele Fähigkeiten, die wir für die Entwicklung unseres Dorfes nutzen können. Wir müssen uns nur zusammenschließen - dann können wir unsere Lebensbedingungen aus eigener Kraft verbessern!«

Die Projektverantwortlichen von DWC wollten genau das erreichen: dass die Dorfbewohner*innen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten und endlich selbst entscheiden dürfen, welche Maßnahmen für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation am geeignetsten sind. Und sie wollten, dass die Bewohner*innen selbst die Umsetzung dieser Maßnahmen in die Hand nehmen können.

Nicht alle Bemühungen waren dabei von Anfang an von Erfolg gekrönt. Stattdessen hatten die Dorfbewohner*innen auch mit herben Rückschlägen zu kämpfen: »Als wir damit anfingen, auf ökologischen Gemüseanbau umzustellen, wartete viel Arbeit auf uns«, erinnert sich Kleinbäuerin Quach Thi Yen. »Die Nutzung von Chemikalien ist verboten, also haben wir unsere eigenen Dünger und Pflanzenschutzmittel hergestellt. Auch die Aussaat verlangte besondere Pflege. Als wir dann mit extrem langem Regen zu kämpfen hatten, war das ganze Gemüse hinüber. Die Motivation unter den Gruppenmitgliedern brach ein.«

Doch sie haben nicht aufgegeben, sondern von vorne begonnen. Heute sind sie sehr stolz auf das Erreichte. »Mit dem zusätzlichen Einkommen aus dem Gemüseverkauf kann ich die Schulgebühren für meine Kinder und sogar unsere Stromkosten zahlen«, erzählt Yen und fügt hinzu: »Dafür bin ich INKOTA, DWC und allen Spender*innen sehr dankbar!« Und auch wir von INKOTA möchten uns an dieser Stelle herzlichst bei Ihnen bedanken und hoffen, die Menschen in Tan Loi auch in Zukunft mit Ihrer Hilfe unterstützen zu können.

Südliches Afrika: Hilfreich für unsere Arbeit!

nd-Soliaktion kommt bei Kleinbauernfamilien richtig gut an. Von Katja Neuendorf, SODI

Im Kindergarten lernen die Jüngsten Nachhaltigkeit. Foto: WFD

Bereits zum Jahreswechsel war die Nachricht über die Spendenhöhe ein schönes Geschenk für die vier Organisationen im Südlichen Afrika. »Wir danken unseren Freunden in Deutschland für die großartige Unterstützung. Sie machen unsere Arbeit möglich«, schreibt uns Sophia Nuuyuni, Umweltpädagogin von EduVentures aus Namibia, stellvertretend für alle Organisationen. In Zeiten von physischen Abstandsgeboten hat die nd-Soliaktion wieder einmal gezeigt, dass die internationale Solidarität weiter eine Herzensangelegenheit vieler Leser*innen dieser Zeitung ist.

Starke Süd-Süd-Partnerschaften auf Augenhöhe und der transnationale Wissensaustausch haben sich schon im ersten Jahr des gemeinsamen Projektes von SODIs vier Partnerorganisationen aus Namibia, Mosambik und Südafrika bezahlt gemacht. Durch Umweltbildung und Trainings in ökologischen Anbaumethoden erlangen Kleinbauernfamilien Wissen, um ihre Ernährung zu sichern. Hierzu wird es auch eine Online-Plattform zum nachhaltigen Wissensaustausch geben. Nur wer die Zusammenhänge zwischen Umwelt, Klima und Landwirtschaft versteht, kann Lösungen schaffen.

Mit den Workshops zu Agrarökologie, Viehzucht oder Umweltthemen wie Recycling wurden bereits rund 300 Kleinbauern und -bäuerinnen erreicht. Die Projekttage mit Schüler*innen in Namibia und Mosambik begeisterten die Jugendlichen für Umweltthemen und brachten in der Zambezi-Region im äußersten Nordosten Namibias, an der Masokotwani Mittelschule, einen Schulgarten hervor. Er trägt unter anderem zur Schulspeisung bei. Auch das neue Umweltbildungszentrum in Mosambik ist Basis für die Lehrerfortbildung in Umweltwissen und Agrarökologie. Mit Wassertanks, Saatgutverteilung und agrarökologischen Demonstrationsfeldern schaffen Farmer*innen in Südafrika eine sichere und gesunde Ernährung.

Um bis 2022 alle acht Wassertanks aufzustellen, ökologisches Wissen in der Gesellschaft zu verankern und den Menschen im südlichen Afrika so eine nachhaltige Selbstversorgung zu ermöglichen, braucht es aber auch weiterhin Ihre Unterstützung. Wir von SODI bleiben mit Ihrer Hilfe aktiv im Kampf für Ernährungssouveränität im Globalen Süden und begrenzen so auch die Folgen des Klimawandels.

Simbabwe: So wird extreme Armut reduziert!

nd-Soliaktion lässt Hoffnung bei den Menschen wachsen. Von Helge Swars, WFD

Fast täglich besuchen Bäuerinnen und Bauern aus der näheren und weiteren Umgebung das Lernzentrum der Selbsthilfeinitiative PORET. Hier können sie alles lernen über nachhaltige Landwirtschaft nach agrarökologischen Prinzipien, die Regeneration ihrer Felder und des umliegenden Landes. Sie erhalten Baumsetzlinge für ihre Gehöfte, Saatgut oder auch Futter für die Tiere. Der Direktor von PORET, Julious Piti, erzählte uns: »Besonders freue ich mich, wenn Kinder kommen. Sie schauen sich immer erst mal um, sie ernten und probieren Früchte und Gemüse. Mit ihren Lehrer*innen pflanzen sie dann Setzlinge und lernen Bäume und Kräuter zu bestimmen. Oft geben sie den Anstoß dafür, dass zu Hause mehr Bäume gepflanzt werden. Wenn die Kinder etwas über Ökologie, Klimawandel, einheimische Bäume und die Wirkung von Kräutern lernen, dann werden sie künftig die Umwelt besser im Blick haben als ihre Eltern. Deswegen haben wir ja auch einen Kindergarten auf dem Gelände!«

Die Kleinbauernfamilien der Gegend leben von den Erträgen wenig fruchtbarer Böden. Geringe und schwankende Regenfälle bei gleichzeitig hohen Temperaturen führen bei den meisten zu einem Leben in chronischer Armut, Mangelernährung und Hunger.

Die Zusammenarbeit von Weltfriedensdienst mit PORET zeigt hier einen Ausweg. Julious Piti dazu: »Die Unterstützung aus Deutschland gibt uns die Mittel für den Aufbau unseres Lernzentrums und für die Trainings. Das ist eine langfristig angelegte Arbeit, die auch in Zukunft aufrechterhalten werden muss. Damit können wir den Kleinbauern und -bäuerinnen helfen, sich das Wissen und die Techniken anzueignen, um ihr Land zu regenerieren. So können wir sie aus der extremen Armut, die hier herrscht, herausholen.«

In Simbabwe ist jetzt Regenzeit. Die Erde ist weich genug, um Bäume zu pflanzen, Dämme und Sickergräben auszuheben. Die nächsten Wochen werden hin und wieder etwas kostbaren Regen bringen, den die Farmer*innen nutzen können. Es ist Zeit, zur Tat zu schreiten. »Die Unterstützung aus Deutschland gibt mir Hoffnung, weil ich sehen kann, wie Dinge wachsen«, sagt Julious Piti. »Vielen Dank für Ihre Unterstützung!«