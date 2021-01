Von mim

Ein Trödler kauft ein altes Smartphone für 60 Euro und verkauft es für 70 Euro weiter. Der Kunde kommt tags darauf erneut in den Laden, und der Trödler kauft es ihm für 80 Euro wieder ab. Abermals einen Tag später kann er das Gerät einem anderen Kunden für 90 Euro verkaufen. Wie hoch ist sein Verlust oder Gewinn?

Bei einer fünfstelligen Zahl sind zwei Ziffern unleserlich geworden: 27**7. Die komplette Zahl soll durch 9 teilbar sein. Mit welchen Ziffern in welcher Reihenfolge anstelle der beiden Sternchen kann sie wie oft komplettiert werden?

Beim Bäcker kosten 7 Mohnbrötchen mehr als 8 Schusterjungs. Was ist teurer: 10 Mohnbrötchen plus 2 Schusterjungs oder 11 Schusterjungs plus 2 Mohnbrötchen? mim