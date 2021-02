»Ab in den Bus, und weg mit euch«, sei kommuniziert worden, erzählt eine Bewohnerin des Rummelsburger Camps.

Berlin. Schneefall, eisiger Ostwind, bittere Kälte: Der Wintereinbruch hat - wie vorausgesagt - am Wochenende zunächst die Mitte, dann den Norden Deutschlands erreicht. Die Nachricht, dass es frostig werden würde, scheint im Berliner Bezirk Lichtenberg jedoch später angekommen zu sein als in anderen Teilen der Republik. In der Nacht zum Samstag ließ der Bezirk das größte Obdachlosencamp der Stadt an der Rummelsburger Bucht kurzfristig räumen - überraschend für die rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner. »Wegen des Wetters ist die Lage sehr bedrohlich, wir können nicht mehr gewährleisten, dass Leib und Leben für die Menschen hier gesichert sind«, hatte der stellvertretende Bürgermeister von Berlin-Lichtenberg, Kevin Hönicke (SPD), zuvor gesagt.

Tatsächlich sollen die Menschen zunächst in Hostels untergebracht werden. Dass sie jedoch bei höheren Temperaturen auf die Brache beim Ostkreuz zurückkehren können, bezweifeln wohl nicht nur jene Linke, die am Samstag gegen die überfallartige Räumung des Camps protestierten. »Die Räumung spielt den Eigentümern jetzt natürlich in die Hände«, sagte eine Aktivistin dem »nd«. Das Gelände ist in Privatbesitz, und genau an der Stelle des Camps ist der Bau des Aquariums »Coral World« vorgesehen. Ein Bauantrag liegt jedoch noch nicht vor. Für Sonntagabend wurde zu einer Demonstration unter dem Motto »Krieg den Palästen! Friede den Hütten!« in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain aufgerufen.

Dass es auch anders geht, Obdachlose von der Straße zu holen, zeigt aktuell das Beispiel Hamburg: Dort stellte die Sozialbehörde 35 Einzelzimmer zur Verfügung, die innerhalb kurzer Zeit vergeben waren. Was wiederum zeigt, dass der Bedarf an solchen Unterkünften deutlich höher sein dürfte. Und das nicht nur in der vielleicht kältesten Woche des Winters, die gerade erst angefangen hat. nd Seiten 5, 7 und 9