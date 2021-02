Ein Teilnehmer der Demonstration der Gewerkschaften zum Tag der Arbeit trägt eine Weste mit der Aufschrift "Deutsche Wohnen Co enteignen!". Die Berliner Linke hat angekündigt, die Initiative «Deutsche Wohnen und Co enteignen» bei deren Unterschriftensammlung für ihr Volksbegehren zu unterstützen. (zu "Linke unterstützt Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen»") +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild