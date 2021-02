Lösungseinsendungen für »Gleich und reich« bis Donnerstag, 11. März, für alle anderen Aufgaben bis Freitag, den 5. März. Jede Lösung kann auch einzeln geschickt werden, denn für jede richtige gibt es eine Buchauslosung! (»kurz & knackig« gilt als eine Aufgabe.)

Per E-Mail an: ndCommune@nd-online.de oder per Post unter Kennwort »Denkspiele« an: Redaktion »nd«, Ressort nd.Commune, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin. Bitte den Absender nicht vergessen!