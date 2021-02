Alles digital: der Bundesparteitag der Linken Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Amira Mohamed-Ali machte am Freitagnachmittag eine klare Ansage: Die Linke müsse selbst stärker und attraktiver werden, um einen echten Politikwechsel herbeiführen zu können, erklärte die Ko-Vorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion auf dem Bundesparteitag in Berlin. Die Partei habe auch aus der Opposition viele Erfolge errungen, nun gelte es, »noch mehr Menschen für unsere Politik zu begeistern«. »Das hier ist der Parteitag der Linken und nicht der irgendeiner Konstellation«, betonte sie. Vor Beginn der Delegiertenkonferenz hatte die designierte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow indes für mehr Mut zum Mitregieren im Bund plädiert.

Am Freitagabend appellierte auch die scheidende Vorsitzende Katja Kipping in ihrer Abschiedsrede eindringlich an die rund 580 online zugeschalteten Delegierten, das klare Signal auszusenden, dass man bereit zum Regieren sei. »Sind die Bedingungen für Mitte-Links optimal?«, fragte sie und antwortete selbst: »Wahrlich nicht.« Doch die Linke könne es sich nicht leisten, »auf optimale Bedingungen zu warten«. Vielmehr müsse sie verhindern, dass die Kosten der Coronakrise auf die Ärmeren, auf die Werktätigen und auf die Kommunen abgewälzt werden. Sie müsse denen, »die Angst davor haben, dass Klimaschutz ihr Leben noch schwerer macht«, sagen, dass die Linke dafür sorge, dass der Klimawandel »radikal sozial« bekämpft werde. »Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam ausstrahlen: Mit uns ist zu rechnen«, so Kipping und fügte hinzu: »Die Zeiten verlangen von uns mehr, als nur an der Seitenlinie zu stehen und das schlechte Spiel zu kritisieren.«

Kipping forderte ihre Partei auf, den designierten Nachfolgerinnen Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler den Rücken zu stärken: »Gehen wir auf den Platz, versammeln wir uns hinter zwei Kapitäninnen und greifen wir an.« Die scheidende Vorsitzende führt die aktuell relativ schwachen Umfragewerte der Linken zwischen sieben und acht Prozent nicht zuletzt auf die Unentschiedenheit in der Frage einer Regierungsbeteiligung im Bund zurück.

Unterdessen zeigte sich auch die zweite Kandidatin für den Bundesvorsitz, Janine Wissler, offen mögliches grün-rot-rotes Regierungsbündnis auf Bundesebene. Der »Frankfurter Rundschau« (Samstag) sagte sie: »Wenn es mit SPD und Grünen eine Möglichkeit gibt, Umverteilung umzusetzen, befristete Verträge zurückzudrängen, die Menschen vor Altersarmut zu schützen, den sozial-ökologischen Umbau voranzubringen und in der Außenpolitik die Weichen neu zu stellen, dann sollten wir das tun.« Im vergangenen Jahr hatte sie sich wiederholt skeptisch zu den Chancen geäußert, in einer Koalition mit SPD und Grünen als kleinster Partner einen wirklichen Politikwechsel zu erreichen.

Bernd Riexinger hatte zum Auftakt des Parteitages nicht nur das Linke-Programm für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft hervorgehoben, sondern auch bekräftigt, dass die Partei weiter jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr ablehnen werde. »Unsere Positionen zum Frieden, gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr stehen: Wir werden uns an keiner Regierung beteiligen, die Kriege führt und Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt«, betonte der noch amtierende Ko-Vorsitzende der Partei.

Die Friedensfrage spielte auch in zahlreichen Wortmeldungen von Delegierten in der Generaldebatte eine große Rolle. Die durch den Bundestagsabgeordneten Matthias Höhn – der auch für das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidiert – mit einem Positionspapier ausgelöste Debatte zum Thema dürfte der Grund dafür sein. Höhn fordert darin unter anderem mehr Offenheit der Partei für Auslandseinsätze der Bundeswehr, sofern sie unter der Ägide der Uno stattfinden. Zugleich hob er hervor, nicht nur die Nato rüste auf, sondern Russland und China zögen massiv nach. Zudem hatte Höhn in seinem Papier betont, es gelte, »anschlussfähig für gesellschaftliche Mehrheiten« zu werden. Dies bekräftigte er am Freitag im ARD-»Morgenmagazin« mit Blick auf eine mögliche Koalition.

Ellen Brombacher von der Kommunistischen Plattform mahnte mit Blick auf die Aussagen Höhns: »Niemand unterschätzt hier die soziale und die Umweltfrage. Aber ebenso existenziell ist die des Friedens.« Es sei »inakzeptabel, hier Kompromisse zu machen«. Die Linke könne nur weiterexistieren, wenn sie »in dieser Frage nicht einknickt«, mahnte Brombacher. Das Schlimmste wäre, wenn es im Bundestag keine Partei mehr gäbe, »die sich gegen die aggressive Nato-Politik stellte«. Höhn hatte unter anderem im Interview mit »nd« unter Berufung auf entsprechende Statistiken erklärt, die Linke werde vor allem wegen ihrer Sozialpolitik gewählt, die Friedensfrage spiele nur am Rande eine Rolle.

Auch Melanie Wery-Sims, Spitzenkandidatin der Linken zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, warnte vor einer Aufweichung der friedenspolitischen Positionen der Partei – und verwies darauf, dass ihr Land zahlreiche Militärstandorte beherberge, die auch eine enorme Gesundheitsgefahr für die Bürger darstellten. Am späteren Abend rangen die Delegierten auch im Zusammenhang mit der Friedens- und Sicherheitspolitik um die Änderung und Präzisierung von Formulierungen im Leitantrag des Parteivorstands zum Thema. Dieser enthält die wichtigsten Forderungen des Programms zur Bundestagwahl in Kurzform.

Zugleich hoben viele Genossen die zahlreichen sozialpolitischen Errungenschaften der Partei sowohl durch ihre Oppositionsarbeit im Bundestag als auch durch ihr Agieren in den Landesregierungen von Thüringen, Berlin und Bremen hervor – und ritten Attacken auf unter anderem gegen die Corona-Krisenpolitik der Großen Koalition. Es sei ein »Hohn«, dass Hartz-IV-Bezieher nach einem Jahr Pandemie mit einer einmaligen Zulage von 150 Euro abgespeist würden und zugleich Milliardäre ihre Vermögen massiv vergrößerten, sagte etwa der Ko-Vorsitzende der Bundestagsfaktion, Dietmar Bartsch. Elf von zwölf Dax-Konzernen, die vom Staat Kurzarbeitergeld und weitere Beihilfen kassiert hätten, hätten zugleich 13 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet, empörte sich der Politiker. In der gleichen Zeit seien Kinder aus den ärmsten Familien zu Verlierern in der Krise geworden. Bartsch – der eine Regierungsbeteiligung der Linken ausdrücklich befürwortet – riet der Partei indes, noch nicht über »Konstellationen« zu reden: »Wir kämpfen nur für uns, die Linke muss stark werden«, sagte er.