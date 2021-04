Am Ostertisch will Mutter Marlene die kreisrunde Torte anschneiden. Da fragt Tochter Laura: »Wie viele Stücke schaffst du wohl maximal mit vier geraden senkrechten Schnitten, wenn die Stücke nicht gleich groß sein müssen?«

Wie viele Stücke wären es?

In diesem Buchstabenwurm steckt, was wir Ihnen allen von Herzen wünschen: tebidnfgxezsiuknydsebsvumnjdifxrpoqhretsfousvtaexrgfyegsbt!

Was ist es?

In ihrem Wahlprogramm ’21 wirbt eine Partei mit einem Steuer-Osterei: Unter 1000 Euro Monatseinkommen pro Kopf gar keine Einkommensteuer. Darüber zahlen alle so viel in Prozent wie deren Einkommen Tausender enthält (z. B. 5 Prozent bei 5000 Euro). Zudem würde das Monatseinkommen überhaupt per Gesetz auf 100 000 Euro begrenzt sein.

Wie hoch wäre da im Land der Nettospitzenverdienst pro Monat?

mim