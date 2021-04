Luke Mockridge Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

MeToo hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie systematisch mehr oder weniger mächtige Männer ihre Positionen missbrauchen und wie alltäglich sexualisierte Gewalt für Frauen ist. Sollte man meinen. Leider beobachtet man im Kontext von Vorwürfen sexualisierter Gewalt oft das Gegenteil: dass Frauen, die offen über ihre Erfahrungen sprechen, dafür bestraft werden, ja möglichst wieder zum Schweigen gebracht werden.

Das zeigte jüngst der Fall der Podcasterin und Journalistin Ines Anioli, die den »Comedian« Luke Mockridge der sexualisierten Gewalt beschuldigt (ja, genau der, der 2019 im Fernsehgarten Furzgeräusche machte und wie ein Affe über die Bühne sprang). Ihre Vorwürfe sind nicht neu: Bereits im April 2019 sprach Anioli in ihrem Podcast von einer toxischen Beziehung, ohne jedoch einen Namen zu nennen. Im Oktober 2020 veröffentlichte sie auf Instagram einen Post, in dem es ebenfalls um die Gewalt geht, die sie während dieser Beziehung erlebt hat. Diese Woche erregten die Vorwürfe die Twitter-Gemüter. Im Laufe eines Tages trendete nicht nur der Hashtag #KonsequenzenFuerLuke, sondern auch #Vergewaltigung, #MeToo, #Stellungnahme und #Unschuldsvermutung.

Jorinde Wiese

Denn wann immer Vorwürfe sexualisierter Gewalt laut werden, lassen die Forderungen nach der Unschuldsvermutung nicht lange auf sich warten. Dann heißt es, dass ausschließlich Gerichte zu entscheiden hätten, ob ein Übergriff stattgefunden hat und welche Konsequenzen das für den Täter haben muss. Die Anwältin Christina Clemm schreibt dazu auf Twitter: »Klar ist die #Unschuldsvermutung ein sehr wichtiges Prinzip im Rechtsstaat. Wichtig ist auf der anderen Seite auch, dass Betroffene über #sexualisierteGewalt sprechen können und nicht mundtot gemacht werden. Ein vermeintlicher Widerspruch, der durchaus aushaltbar ist. #MeToo«.

Tatsache ist, dass sexualisierte Gewalt nicht dort anfängt, wo sie von Richter*innen erkannt, benannt und bestraft wird. Laut dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland erleben lediglich 8,4 Prozent der Frauen, die Anzeige erstattet haben, die Verurteilung des Täters. Und nur fünf bis 15 Prozent der Vergewaltigungen werden überhaupt angezeigt. Die meisten Übergriffe werden von der Außenwelt also nicht einmal richtig wahrgenommen. Für die Betroffenen sind sie dennoch real.

Juliane Löffler

Ihren Schilderungen hingegen wird in den meisten Fällen Lüge und böse Absichten unterstellt. »Als Frau öffentlich über sexuellen Missbrauch zu sprechen, bringt dir in der Regel nichts außer Beleidigung, Drohungen und schlechte ‚Witze‘ und trotzdem denken Männer, dass das ein ausgeklügelter Karriere-Move ist«, schreibt eine Userin auf Twitter. Fakt ist: Lediglich drei Prozent der angezeigten Vergewaltigungen stellen sich als Falschmeldungen heraus. Die eigentlichen Opfer werden zu Täter*innen erklärt – und so zum Schweigen gebracht.

üni

»Bei jedem ‚UNSCHULDSVERMUTUNG‘-Gebrülle, wenn es um Fälle sexualisierter Gewalt geht, lesen übrigens Opfer mit, die dadurch lernen, dass man ihnen nicht glauben wird. Wir haben echt null von #MeToo gelernt«, twitterte die Autorin Giulia Becker und fragte weiter: »Was ist das denn für eine ReChTsStaAtLiChKeiT, die ihr hier so lobpreist, bei der kaum ein Fall vor Gericht landet? Bei der Frauen Angst haben müssen, auszusagen, anzuzeigen, überhaupt schon ein Wort öffentlich zu sagen? Es hat System und wir sagen es seit Jahren«.

Der Sender Sat.1, der mit dem Spaßvogel Mockridge in etlichen Formaten sein Geld verdient, reagierte am Mittwoch auf den Hashtag #KonsequenzenFuerLuke. Man verurteile jede Form sexueller Gewalt. Gleichzeit halte man die »Gerüchte in den sozialen Netzwerken« für eine »moderne Form der Lynchjustiz« und forderte daher: »Keine #KonsequenzenfuerLuke«. Unter dem Post des Privatsenders sammeln sich Kommentare voller Empörung. »nd«-Kolumnistin Sibel Schick etwa schreibt: »Hallo @sat1, 1950er Jahre haben angerufen, die wollen ihre Haltung zur Gleichberechtigung zurück«. In einem Tweet erklärt sie zudem, warum sich #KonsequenzenFuerLuke und Unschuldsvermutung nicht ausschließen: »‚Konsequenzen‘ heißt nicht, dass Luke ohne Verfahren zu Guillotine gebracht werden soll, sondern bedeutet: Nehmt die Schilderungen ernst und geht ihnen schnellstmöglich nach. #MeToo«.