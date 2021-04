Das Saarland will mehr Wohnraum für Studenten schaffen und sein Förderprogramm erweitern. So soll ein Programm, das ursprünglich nur für Neubaumaßnahmen gegolten habe, ergänzt werden. Demnach sollen auch für Umbaumaßnahmen Zuschüsse gezahlt werden. Insgesamt könnten 435 Wohnungen gefördert werden, so ein Sprecher des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Agenturen/nd